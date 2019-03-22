Израиль отправил к сектору Газа войска
После ракетного обстрела из сектора Газа Армия обороны Израиля объявила о мобилизации военнослужащих запаса, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение радиостанции "Галей Цахаль".
Кроме того, две бронетанковые и пехотные дивизии ЦАХАЛ направлены на границу сектора Газа.
Как заявил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри, ХАМАС, контролирующий сектор Газа, несет ответственность за запуск ракеты по израильской территории.
Напомним, в понедельник израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа по центральной части Израиля. Ракета попала в дом, который в результате загорелся. Семь человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.