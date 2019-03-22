Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит подготовленную ее кабинетом сделку по Brexit, рассказал Reuters политобозреватель телеканала ITV Роберт Пестон.

«Мне достоверно сообщили, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своем загородном доме Chequers, что она уйдет, если они проголосуют за ее сделку», — заявил Пестон.

По словам обозревателя, Мэй не сообщила каких-либо других условий своей отставки, из-за чего парламентарии сомневаются в том, что она выполнит обещание.

Накануне британская The Times со ссылкой на источники сообщила, что не менее 11 министров британского правительства собираются потребовать от Мэй уйти в отставку. Заговорщики собираются выдвинуть свои требования 25 марта. По словам источников, министры выступают за то, чтобы премьером стал заместитель Мэй Дэвид Лидингтон. Среди других кандидатов на пост премьера газета назвала главу МИД Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.