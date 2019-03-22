Россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам

"Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без заграничных паспортов", - сказал Чавушоглу.

Отметим, что глава российского МИД Сергей Лавров 28 апреля отправится с визитом в Анталью, где проведет переговоры с Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также сообщил, что 8 апреля правительство страны во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом отправится в Россию, чтобы дать старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами и принять участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня.