Тимошенко пообещала посадить Порошенко и трех его друзей

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала посадить украинского лидера Петра Порошенко. Об этом она заявила в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Кроме того, Тимошенко заявила, что также посадит и трех друзей Порошенко, если украинский суд признает их виновными. Она подчеркнула, что суд должен наказать президента за все «его деяния» и «всеохватывающую коррупцию».

Ранее Тимошенко заявила, что в ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко. Тимошенко отметила, что расследование уже началось, и его ведут сразу несколько сторон: ЕС, Британия и США.