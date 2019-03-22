Игорь Додон пригрозил распустить парламент

Президент Молдовы Игорь Додон призвал лидеров прошедших в новый парламент партий к диалогу. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Кишиневе, передает Sputnik Молдова.

По словам главы молдавского государства, прошедшие в парламент политические силы до сих пор не приступили к обсуждению вопроса формирования парламентского большинства.

«Такая ситуация не может долго продолжаться. Согласно Конституции, если в течение трех месяцев в парламенте не принимаются законы, у президента есть право распустить парламент и объявить досрочные выборы», — подчеркнул Игорь Додон.

Либо партии должны договориться и сформировать коалицию, либо Молдова начинает готовиться к досрочным выборам.

Парламентские выборы в Молдове прошли в конце февраля. По итогам голосования пропрезидентская Партия социалистов получила 35 мандатов, демократы — 30, блок Acum — 26, партия «Шор» — 7, независимые кандидаты — 3.