Азербайджан и Литва сыграли вничью обновлено 19:51
На бакинском стадионе «Баксель Арена» завершился товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Литвы.
Встреча, сопровождавшаяся большим количеством замен и не изобиловавшая голевыми моментами, завершилась вничью 0:0.
Напомним, что в отборе Евро-2020 свои следующие матчи сборная Азербайджана проведет 8 и 11 июня в Баку против Венгрии и Словакии соответственно. Ожидается, что в рамках подготовки к этим играм наша национальная команда сыграет также товарищеский матч.
* * * 19:02
В Баку на стадионе "Баксель Арена" начался второй тайм товарищеского матча между футбольными сборными Азербайджана и Литвы.
После первого тайма счет 0:0.
В перерыве главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич заменил Ричарда Алмейду, выпустив на поле Дмитрия Назарова.
* * * 18:47
В матче Азербайджан - Литва после первого тайма ничья 0:0.
Единственный опасный момент в первой половине матча был у Рамиля Шейдаева на 29-й минуте. После паса с правого края Руфата Дадашова Рамиль пробил из пределов штрафной площади, но вратарь литовцев был на месте.
* * * 18:00
Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Литвы начался.
* * * 17:40
Объявлены составы сборных Азербайджана и Литвы на товарищеский матч, который начнется в 18:00 на «Баксель Арене».
Сборная Азербайджана: Салахат Агаев, Гара Гараев, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Араз Абдуллаев, Рамиль Шейдаев, Эдди Исрафилов, Руфат Дадашов, Антон Кривоцук, Ричард Алмейда, Тамкин Халилзаде.
По сравнению с игрой с Хорватией в старте с первых минут появились четыре новых игрока: Араз Абдуллаев, Руфат Дадашов, Антон Кривоцук и Тамкин Халилзаде.
Сборная Литвы: Эмилиус Зубас, Линас Климавичус, Маррюс Палионис, Эгидиус Вайткунас, Паулиус Голубицкас, Арвидас Новиковас, Выкинтас Сливка, Модестас Воробьевас, Нериус Валскис, Федор Черных, Роландас Баравикас.
* * * 16:36
Сегодня в 18:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Литвы.
Судить встречу будет румынская бригада арбитров во главе с Фесником Оратиу.
Обе сборные пропускают второй игровой день в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. В первых играх и Азербайджан, и Литва потерпели поражения. Но если наша команда в дебютной игре главного тренера Николы Юрчевича уступила на выезде финалистам чемпионата мира хорватам (1:2), то литовцы с таким же счетом уступили в гостях куда более скромной сборной Люксембурга.