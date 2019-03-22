На бакинском стадионе «Баксель Арена» завершился товарищеский матч между футбольными сборными Азербайджана и Литвы.

Встреча, сопровождавшаяся большим количеством замен и не изобиловавшая голевыми моментами, завершилась вничью 0:0.

Напомним, что в отборе Евро-2020 свои следующие матчи сборная Азербайджана проведет 8 и 11 июня в Баку против Венгрии и Словакии соответственно. Ожидается, что в рамках подготовки к этим играм наша национальная команда сыграет также товарищеский матч.

* * * 19:02

В Баку на стадионе "Баксель Арена" начался второй тайм товарищеского матча между футбольными сборными Азербайджана и Литвы.

После первого тайма счет 0:0.

В перерыве главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич заменил Ричарда Алмейду, выпустив на поле Дмитрия Назарова.

* * * 18:47

В матче Азербайджан - Литва после первого тайма ничья 0:0.

Единственный опасный момент в первой половине матча был у Рамиля Шейдаева на 29-й минуте. После паса с правого края Руфата Дадашова Рамиль пробил из пределов штрафной площади, но вратарь литовцев был на месте.

* * * 18:00

Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Литвы начался.