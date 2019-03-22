Глава МИД Армении: Альтернативы мирным переговорам по Карабаху нет
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сегодня выступил с лекцией в ходе оперативного сбора руководящего состава вооруженных сил страны. Об этом сообщает пресс-служба армянского минобороны, передает Sputnik-Армения.
Министр представил высшему офицерскому составу подходы и принципиальную позицию Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он рассказал о тех сигналах и факторах, которые могут оказать влияние на процесс решения проблемы.
Глава армянского внешнеполитического ведомства вновь констатировал, что альтернативы мирному урегулированию конфликта не существует.