Король Иордании Абдалла II отменил намеченный на сегодня, 25 марта, официальный визит в Румынию в связи с заявлением румынского премьер-министра Виорики Дэнчилэ о переносе посольства ее страны в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает Иорданский королевский диван (канцелярия), передает Anadolu.

В сообщении отмечается, что решение об отмене визита принято в знак поддержки Иорданией Иерусалима.

Ожидалось, что в ходе визита между Румынией и Иорданией будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Также был запланирован бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.

Президент Румынии Клаус Йоханнис ранее раскритиковал заявление премьер-министра Виорики Дэнчилэ о переносе румынского посольства в Израиле в Иерусалим, сообщают израильские СМИ. Йоханнис считает, что Дэнчилэ подобными заявлениями демонстрирует «полное невежество в вопросах внешней политики».