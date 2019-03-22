Китайская компания поплатилась за подделку Range Rover

Компания Jaguar Land Rover сообщила о победе в суде Китая над местным автопроизводителем. Компания продавала машины, в которых скопированы функции автомобиля Range Rover Evoque. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Jaguar Land Rover.

Спор между Jaguar Land Rover и Jiangling Motors Corp. длится с 2014 года, когда британская компания обвинила китайского производителя в использовании своих разработок.

В пятницу, 22 марта, суд Пекина обязал китайскую компанию Jiangling Motors Corp. снять с продажи Landwind X7 и прекратить производство этой модели — в автомобиле китайский производитель скопировал пять уникальных черт Range Rover Evoque, счел суд.

Согласно его решению, британская компания получит компенсацию, однако ее сумма не раскрывается. В Jiangling Motors Corp. решение суда еще не прокомментировали.