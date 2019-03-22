Мужчину не выпустили из России в Азербайджан из-за долгов

В Рыбинске мужчина задолжал по налогам крупную сумму – более 70 тысяч рублей. Судебные приставы не раз предупреждали должника о возможных последствиях и мерах принудительного исполнения, пишут российские СМИ.

Но он никак не реагировал на это, пока не решил поехать за границу. Рыбинец хотел отправиться в Азербайджан, но не смог, потому что в пересечении государственной границы РФ ему было отказано.

Поняв, что ситуация не шуточная, он позвонил сыну и попросил отдать долг прямо в отделе судебных приставов. Настроение у путешественника испортилось: пришлось потерять в деньгах, пропустить свой рейс и ждать следующий.