В Белом доме обвинили СМИ во лжи

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила представителей демократической партии и американские СМИ в безответственности и лжи, сообщает CNN.

По ее словам, публикация доклада по «российскому делу» является «горьким напоминанием» о безответственности СМИ и демократов.

Она также добавила, что СМИ и демократы в течение двух лет обвиняли президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Россией.

Сандерс подчеркнула, что публикация отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в выборы является «доброй вестью» для США.