Турецкие истребители преследовали вертолет премьер-министра Греции Алексиса Ципраса во время его полета на остров Агатонисси, передает AP.

Как отметили источники, вертолет греческого премьера никто не преследовал, и турецкие истребители выполняли плановое задание.

Источники в силах безопасности Турции опровергли заявление премьер-министра Греции Алексиса Ципраса о том, что турецкие военные самолеты преследовали его вертолет, пишет агентство Anadolu.

По словам Ципраса, его «приветствовали» турецкие истребители во время его полета на Агатонисси. Он отметил, что эти действия вынудили пилота вертолета выполнить низкие маневры до прибытия греческих истребителей.

Между Грецией и Турцией есть разногласия по ряду вопросов, включая территориальные споры в Эгейском море. Афины часто жалуются, что турецкие истребители нарушают воздушное пространство страны.