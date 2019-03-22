На западе России проверили готовность системы ПВО

"Комплексная комиссия штаба авиационной армии ВВС и ПВО проверила слаженность работы подчиненных соединений и воинских частей при выполнении более 120 вводных задач", - сказали в пресс-службе.

Летчики самолетов Су-34 и Су-35С, Су-27 и Су-30СМ выступали в роли противника и осуществляли налеты как на ложные, замаскированные и стартовые позиции пусковых установок и пунктов управления зенитных ракетных систем С-300 ПМ, так и отрабатывали отражение массированного ракетного удара условного противника и авиационные налеты бомбардировщиков.

Одновременно зенитчики отражали атаки диверсионно-разведывательных групп при перевозке и перегрузке боевых частей комплекса, проводили захваты целей и электронные пуски ракет по скоростным высотным целям в диапазоне высот от 200 до 3 тысяч метров над Воронежской, Курской, Ленинградской областями и республикой Карелия.

"Также экипажи оперативно-тактической авиации округа отработали сопровождение воздушных целей вблизи воздушных границ России и ведение небоевых приемов сопровождения нарушителей госграницы, в том числе и принуждение к посадке", - отметили в пресс-службе.

Всего к учению в шести регионах России было привлечено свыше 1 тысячи военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и авиации ЗВО, а также более 30 самолетов и свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая боевые расчеты ЗРС С-300ПМ.

Учения проходили в Смоленской, Воронежской, Курской, Тверской, Ленинградской областях и Карелии.