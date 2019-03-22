Учителя из глухой деревни назвали лучшим в мире

Преподаватель естественных наук и член религиозного Ордена францисканцев Питер Табичи стал лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize в $1 млн, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте премии, пишет РБК.

36-летнего кенийца выбрали из десяти финалистов со всего мира. Табичи преподает в сельской средней школе в деревне Пвани математику и физику, где на одного учителя приходится 58 учеников. На всю школу работает только один компьютер с выходом в интернет. Треть детей в деревне живут в неполных семьях или вовсе без родителей, многие из них голодают. Ежемесячно учитель отдает около 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупает им одежду и каждые выходные проводит для детей дополнительные занятия.

В десятку лучших попал и сельский учитель из Грузии Владимир Апхазава.



Премию Global Teacher Prize в 2015 году учредил благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея (основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education). В этом году организаторы получили 10 тысяч заявок от претендентов из 179 стран мира.