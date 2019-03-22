Афа Бабаева 20:40

Азербайджанцы всегда считали Карабах краем песен, лучших певцов… кратко говоря, родиной поэтов и музыкантов. Никогда не забыть мне старого шушинца, которого в последнюю минуту родственники вывезли из его города, взятого в кольцо армянами. Переброшенный к дочери в Мингечаур, он первым делом высыпал в одну шкатулку комок земли с могилы своего сына, погибшего в боях за родину, и рядом водрузил банку с песком с могилы Вагифа, азербайджанской святыни.

Два комочка родной земли немало путешествовали с ним по земле азербайджанской, пока не нашли себе последнее пристанище на общем кладбище беженцев-карабахцев в Баку. Впрочем, он покидал сей мир в полной уверенности, что потомки его, если не дети, то внуки все равно вернутся в родной край, а вместе с ними и его прощальное прости – те два комочка шушинской земли… А что же в противном стане? В последнее время сепаратистский омут не устает баламутить Самвел Бабаян. Сперва он предложил себя в качестве президента сепаратистского образования "НКР". Надо ли говорить о том, что бывший полевой командир этаким образом задумал повторить подвиг Кочаряна - вернуться к власти, без которой он что боевик без автомата. Но не только. Теперь он внушает своим соплеменникам в Ереване, и исподволь в Москве, что это лучший способ решить карабахскую проблему. Все очень просто: официальный Ереван поддерживает его идею возглавить никем не признанную "НКР", после чего он вместе с ней плавно въезжает в Россию в качестве лидера автономной республики.

Интересно, что согласия Москвы он не испрашивал – понимает, что до этого уровня пока что явно не тянет. Потому и ограничивается телефонными разговорами со своими дружками, такими же, как и он, бывшими боевиками, полагая, что согласие последних на сепаратистскую авантюру вполне устроит и Москву, и Ереван, и Степанакерт. А Баку ничего не останется, как согласиться с очередным ультиматумом сепаратиста и бывшего полевого командира. За шумом, поднятым вокруг «мирной инициативы» С.Бабаяна в Ереване, явно чувствуется чисто армянская зависть к одному из зачинателей карабахского пожара, и тут сумевшего опередить своих дружков по степанакертскому заговору: «А вдруг он договорился с Москвой?» Но не только это обстоятельство провоцирует возмущение Еревана. Тут то и дело прорываются голоса о том, что карабахская армия фактически сформирована из граждан Армении. Времена, когда служба в Карабахе считалась проявлением народной доблести, давно остались позади. Нынче направление на военную службу в Степанакерт повсеместно расценивается как наказание за провинность (если речь идет о служащем) или же неспособность заплатить соответствующую мзду при призыве. Более того, армянские власти стали наказывать службой в Карабахе солдат, нарушающих воинскую присягу. Карабах превратили в один большой штрафбат. На днях в армянской армии взбунтовались свыше 600 военнослужащих. Как заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян: «Несколько недисциплинированных военнослужащих попытались внедрить «порядки 90-х», служить в особых условиях, одевать специальную одежду, питаться отдельно от других. Эти солдаты попытались вовлечь в свой круг других военнослужащих, подтолкнув их на бунт». И каким же образом Минобороны Армении наказало провинившихся военнослужащих? Отправило на службу в Карабах!