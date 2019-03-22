Наказание Карабахом наш комментарий
Азербайджанцы всегда считали Карабах краем песен, лучших певцов… кратко говоря, родиной поэтов и музыкантов. Никогда не забыть мне старого шушинца, которого в последнюю минуту родственники вывезли из его города, взятого в кольцо армянами. Переброшенный к дочери в Мингечаур, он первым делом высыпал в одну шкатулку комок земли с могилы своего сына, погибшего в боях за родину, и рядом водрузил банку с песком с могилы Вагифа, азербайджанской святыни.
Два комочка родной земли немало путешествовали с ним по земле азербайджанской, пока не нашли себе последнее пристанище на общем кладбище беженцев-карабахцев в Баку. Впрочем, он покидал сей мир в полной уверенности, что потомки его, если не дети, то внуки все равно вернутся в родной край, а вместе с ними и его прощальное прости – те два комочка шушинской земли…
А что же в противном стане?
В последнее время сепаратистский омут не устает баламутить Самвел Бабаян. Сперва он предложил себя в качестве президента сепаратистского образования "НКР". Надо ли говорить о том, что бывший полевой командир этаким образом задумал повторить подвиг Кочаряна - вернуться к власти, без которой он что боевик без автомата. Но не только. Теперь он внушает своим соплеменникам в Ереване, и исподволь в Москве, что это лучший способ решить карабахскую проблему. Все очень просто: официальный Ереван поддерживает его идею возглавить никем не признанную "НКР", после чего он вместе с ней плавно въезжает в Россию в качестве лидера автономной республики.
Интересно, что согласия Москвы он не испрашивал – понимает, что до этого уровня пока что явно не тянет. Потому и ограничивается телефонными разговорами со своими дружками, такими же, как и он, бывшими боевиками, полагая, что согласие последних на сепаратистскую авантюру вполне устроит и Москву, и Ереван, и Степанакерт. А Баку ничего не останется, как согласиться с очередным ультиматумом сепаратиста и бывшего полевого командира.
За шумом, поднятым вокруг «мирной инициативы» С.Бабаяна в Ереване, явно чувствуется чисто армянская зависть к одному из зачинателей карабахского пожара, и тут сумевшего опередить своих дружков по степанакертскому заговору: «А вдруг он договорился с Москвой?» Но не только это обстоятельство провоцирует возмущение Еревана.
Тут то и дело прорываются голоса о том, что карабахская армия фактически сформирована из граждан Армении. Времена, когда служба в Карабахе считалась проявлением народной доблести, давно остались позади. Нынче направление на военную службу в Степанакерт повсеместно расценивается как наказание за провинность (если речь идет о служащем) или же неспособность заплатить соответствующую мзду при призыве. Более того, армянские власти стали наказывать службой в Карабахе солдат, нарушающих воинскую присягу. Карабах превратили в один большой штрафбат.
На днях в армянской армии взбунтовались свыше 600 военнослужащих. Как заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян: «Несколько недисциплинированных военнослужащих попытались внедрить «порядки 90-х», служить в особых условиях, одевать специальную одежду, питаться отдельно от других. Эти солдаты попытались вовлечь в свой круг других военнослужащих, подтолкнув их на бунт».
И каким же образом Минобороны Армении наказало провинившихся военнослужащих? Отправило на службу в Карабах!
Армянская власть фактически признает девальвацию карабахской идеи в Ереване. На официальном уровне само собой остаются в цене заверения о том, что армянская молодежь рвется на карабахский фронт, чтобы «отстаивать завоевания Республики». Но и то правда, что на недавних митингах и демонстрациях их участники громко возмущались тем, что на передовой линии оказываются только те, кому неоткуда взять деньги, чтобы отмазаться от военной службы.
Журналисты, специализирующиеся по данной проблематике, называют различные цифры за жизнь без войны – от 15 тысяч долларов и выше. Понятно, одно дело – служить в штабе, и совсем другое – на фронтовой полосе…
Мудрено ли, что сквозь изрядно поднадоевший шум и гам сепаратистов все сильнее пробиваются голоса тех, кто полагает, что одним «карабахским патриотизмом» сыт не будешь. Точнее, кормить им людей можно год, два, пять, десять лет. Но, увы, не вечно. Это наилучшим образом подтвердил и шум вокруг Бабаяна и его «мирной инициативы». Москва не сочла нужным реагировать на то, что экс-боевик называл высокопарно «новой концепцией», а Ереван не перестает возмущаться тем, что Бабаян, доселе решавший все свои идеи с помощью автомата, имел нахальство квалифицировать свою инициативу «единственно возможным решением конфликта». Мол, а мы тут, в Ереване, баклуши бьем что ли?!
Пока в Ереване гадали, с чего это бывший боевик полез в политику, радикалы из «Сасна црер» (фактически состарившиеся боевики из одноименной террористической группы) объявили Бабаяна изменником. Теперь его с полным на то основанием можно считать дважды изменником Карабаха: сперва он изменил Азербайджанской Республике, гражданином которой являлся. Теперь настала очередь Армении. А, кстати, гражданином какой республики Бабаян является нынче? Одни говорят – Армении, другие – «НКР»… При том, что армянские земли он и его люди ищут в Азербайджане, Грузии, на Северном Кавказе, на Черноморье и даже под Москвой. Задумаются ли когда над этим они? Получается, правы были те, кто утверждал, что сепаратисты, где бы они ни родились, не имеют того, ради чего везде и всюду люди готовы жить и умереть - Родины. За что наградила судьба этим проклятьем армян? Такое надо заслужить…