Никола Юрчевич: «Мы хотим обыграть Венгрию и Словакию, но...»

«Получилась хорошая, интересная игра, - говорит хорватский специалист. - Игра складывалась нелегко. Мы сделали все, чтобы победить. Хотели выиграть. В первом тайме играли лучше, было больше моментов. После сложной игры с Хорватией у нас были шансы в первом тайме. После перерыва было много замен, и ритм игры был потерян.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич на пресс-конференции после товарищеского матча с Литвой (0:0) высказал свои впечатления об игре.

Мы были лучше соперника, но не хватило гола. Я доволен игрой, учитывая то, что мы играли после матча с Хорватией.

Конечно, мы хотели обыграть Литву, чтобы ребята получили еще большую уверенность в своих силах. Но важен был не только результат, но и игра. Начали в четыре защитника, а во втором тайме перешли на три. Выпустили на поле ряд игроков, чтобы увидеть их и разные ситуации на поле.

Мне хотелось видеть в центре Руфата Дадашова, поэтому Рамиля Шейдаева попробовали на фланге. На другом фланге сыграл Араз Абдуллаев. Мы сегодня перепробовали много вариантов.

Естественно, хотелось бы дать шанс всем. Но мы ведь хотели и выиграть, и показать хорошую игру. Поэтому сложно было выпустить всех резервистов. В последние 10 дней я многое увидел. Главное, что в команде хорошая атмосфера. Теперь надо хорошо подготовиться к следующим играм.

Малое количество болельщиков сегодня на стадионе? Конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Если трибуны были бы полностью или хотя бы наполовину заполнены, то адреналина у футболистов было бы больше. При большем количестве зрителей, возможно, смогли бы забить Литве.

Возможно, было мало болельщиков из-за холода. А с другой стороны, сборная должна показывать хорошие результаты, чтобы зритель шел на стадион. Поэтому нам надо в ближайших играх показать хорошие результаты и после этого рассчитывать на большое количество болельщиков

Мы должны лучше играть. Мы хотим более высоких результатов. Хотим выиграть Венгрию и Словакию. Это наше желание, но надо учитывать и существующую реальность.

Я буду общаться с главными тренерами клубов. Уже был в «Карабахе» и «Нефтчи», потому что они делегируют в сборную наибольшее количество игроков. Я доволен их профессионализмом. Буду встречаться и с другими тренерами».

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас сказал после матча следующее: «Получилась боевая, интересная игра. Мы серьезно готовились. Знали, что Азербайджан имеет хорошую команду. Меня больше волновала наша дисциплина при игре в защите. Это нам удалось на протяжении 90 минут. В первом тайме мы играли лучше. Мы хорошо держали мяч, организовывали атаки. Правда, до хороших моментов у ворот соперника дело не дошло.