Вице-президент США: Экономика Ирана трещит по швам
Президент США Дональд Трамп никогда не позволит Ирану обзавестись ядерным вооружением, заявил, выступая на ежегодном заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям, вице-президент США Майкл Пенс.
"Могу вас заверить: при президенте Дональде Трампе Америка продолжит ...противодействовать злонамеренному влиянию Ирана. При нынешнем президенте Америка никогда не позволит Ирану получить ядерное оружие", - подчеркнул Пенс.
"США приступили к реализации кампании максимального давления, которая привлекла Иран к ответственности за его разрушительные действия. Эта кампания работает, иранский народ протестует против режима, иранская экономика трещит по швам из-за беспрецедентных санкций. И теперь Иран должен сделать выбор: либо заботиться о своем населении, либо продолжать финансировать своих ставленников, дестабилизировать Ближневосточный регион и угрожать Израилю", - добавил Пенс.