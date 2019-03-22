МИД Сирии: Вернем оккупированные территории любым способом
Признание Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами — «вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность» Сирии, говорится в заявлении представителя сирийского МИД, распространенном агентством SANA.
В заявлении отмечается, что решение показывает американскую поддержку «сионистских оккупантов», что в итоге делает США главным врагом всех арабов.
«У президента Трампа нет законных прав на признание оккупации и захвата чужих территорий силой», — говорится в заявлении.
Дамаск также считает своим неотъемлемым правом вернуть Голанские высоты под свой контроль любым возможным способом.
Отметим, что президент США Дональд Трамп сегодня во время встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.