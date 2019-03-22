ООН не признала изменения статуса Голанских высот

Позиция ООН по статусу Голанских высот не изменилась, заявил пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик после подписания президентом США Дональдом Трампом документа о признании этой территории за Израилем, сообщает РИА Новости.

"Для генерального секретаря ясно, что статус Голан не изменился. Позиция ООН по Голанам отражена в соответствующих резолюциях Совбеза", - сказал Дюжаррик на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в 1981 году Кнессет принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Государства Израиль над этой территорией, захваченной в 1967 году в ходе Шестидневной войны. 17 декабря 1981 года резолюция 497 Совета Безопасности ООН признала недействительной аннексию Израилем Голанских высот.