Турция осудила Трампа

Турция не признает одностороннего решения США по Голанским высотам и будет противодействовать ему сообща с международным сообществом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя указ президента США Дональда Трампа об официальном признании Вашингтоном Голанских высот частью Израиля, сообщает Anadolu.

«Мы предпримем все необходимые усилия на всех платформах, в том числе в ООН», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

По словам Чавушоглу, своими действиями США в очередной раз проигнорировали международное право. При этом он подчеркнул, что «это решение не легитимизирует аннексию Израилем Голанских высот».