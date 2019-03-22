Израиль начал большую войну Видео, обновляется
Подписание в Белом доме исторического документа о признании США суверенитета Израиля над Голанскими высотами совпало по времени с очередным витком арабо-израильского конфликта.
Как сообщал ранее haqqin.az, президент США Дональд Трамп подписал документ в Белом доме на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который прилетел на переговоры в Вашингтон.
На фоне этого Армия обороны Израиля наносит удары по целям движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее оттуда была запущена ракета, которая попала в дом в сельскохозяйственном поселении Мишмерет в центральной части Израиля, Ранения получили семь человек.
По информации израильских СМИ, самолеты ЦАХАЛ нанесли удары более чем по 20 целям в разных районах Газы. По сообщению ЦАХАЛ, в результате атаки ВВС уничтожено трехэтажное здание в центре Газы, в котором располагались штаб-квартиры общей безопасности, общей разведки и военной разведки ХАМАС.
В ответ палестинские организации Газы угрожают Израилю ужасными последствиями. Представитель ХАМАС Мушир аль-Масри заявил: “Мы мощно ответим на атаки врага”.
Одновременно аль-Масри обратился за помощью к Египту.
Пресс-представитель "Исламского джихада" в телеинтервью заявил: “Организации сопротивления приняли единогласное решение отдать приоритет посредническим усилиям Египта, чтобы защитить палестинскую кровь и не допустить израильских атак. Израилю грозят самые серьезные последствия, если ситуация выйдет из под контроля”.
В то же время в израильских городах массово открывают бомбоубежища. После Тель-Авива и Ришон ле-Циона бомбоубежища также открывают города Беэр-Шева, Петах-Тиква и Кирьят-Гат.
По последним данным, мэры городов Раанаа, Кфар Саба и Герцлия также дали указания об открытии бомбоубежищ.