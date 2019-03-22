Подписание в Белом доме исторического документа о признании США суверенитета Израиля над Голанскими высотами совпало по времени с очередным витком арабо-израильского конфликта.

Как сообщал ранее haqqin.az, президент США Дональд Трамп подписал документ в Белом доме на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который прилетел на переговоры в Вашингтон.

На фоне этого Армия обороны Израиля наносит удары по целям движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее оттуда была запущена ракета, которая попала в дом в сельскохозяйственном поселении Мишмерет в центральной части Израиля, Ранения получили семь человек.

По информации израильских СМИ, самолеты ЦАХАЛ нанесли удары более чем по 20 целям в разных районах Газы. По сообщению ЦАХАЛ, в результате атаки ВВС уничтожено трехэтажное здание в центре Газы, в котором располагались штаб-квартиры общей безопасности, общей разведки и военной разведки ХАМАС.