Китай купит у Франции самолеты на €30 миллиардов
Китай закупит у европейского авиастроительного концерна Airbus 300 самолетов. О подписании контракта сообщили в Елисейском дворце, пишет Дойче велле.
Согласно информации, заказ включает 290 воздушных судов A320 и 10 самолетов модели А350. Общая стоимость заказа - около 30 млрд евро, заявил представитель Елисейского дворца.
Президент Франции Эммануэль Макрон, проводящий в Париже переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, назвал сделку "отличным сигналом" крепкой торговли между двумя государствами.
В ходе визита Си Цзиньпина во Францию Париж и Пекин подписали 15 контрактов. В их числе - договор о сотрудничестве в энергетических программах в развивающихся странах, а также контракт на 1,2 млрд евро на постройку десяти контейнеровозов.