Нетаньяху отложил возвращение в Израиль

В связи с обострившейся ситуацией в секторе Газа и действиями ЦАХАЛ глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отложил вылет в Израиль и проведет военное совещание в Вашингтоне, пишет NEWSru.co.il.

Пока не известно, когда Нетаньяху вылетит в Израиль.

Напомним, в связи с обстрелом поселка Мишмерет, что в центре Израиля, находящийся с визитом в Вашингтоне Нетаньяху заявил о том, что сокращает свой визит в США и вернется в Израиль сразу после встречи в Белом доме с президентом Дональдом Трампом.