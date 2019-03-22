Британский самолет вместо Германии прилетел в Шотландию

О приземлении не в точке назначения пассажиры на борту узнали тогда, когда пилот после посадки объявил: «Добро пожаловать в Эдинбург», пишет ТАСС со ссылкой на BBC.

Самолет авиакомпании British Airways, н аправлявшийся из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке сел в столице Шотландии - Эдинбурге.

Компания заявила, что ошибка произошла из-за неверно оформленных летных документов, где конечным пунктом была указана шотландская столица. Управление воздушным движением разрешило следовать самолету в Шотландию, так как в документах значился именно Эдинбург.

Пилот говорит, что не понимает, как такое могло случиться.

«Приносим извинения клиентам за подобное нарушение их путешествия и свяжемся с ними в индивидуальном порядке», – говорится в сообщении British Airways.

В компании сообщили, что в настоящее время все пассажиры рейса уже доставлены в Дюссельдорф.