В Венесуэле снова «конец света»
В Венесуэле уже третий раз за месяц отключилось электричество. Без света осталось несколько районов Каракаса и еще как минимум 16 штатов, сообщает El Nacional.
В Каракасе остановился метрополитен, не работают светофоры, интернет и мобильная связь.
До этого массовое отключение электроэнергии в стране происходило 8 и 18 марта. Возможными причинами ЧП называли взрыв на электрической подстанции и саботаж на гидроэлектростанции «Эль Гури», а также кибератаку на систему контроля ГЭС.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении электричества «империалистов из США».