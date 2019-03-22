Канада отказалась признавать Голаны частью Израиля

Канада не будет признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении канадского МИД, сообщает ТАСС.

"В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Эта давняя позиция Канады остается неизменной", - заявили в канадском ведомстве, подчеркнув, что "аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку".

В МИД также отметили, что Канада остается "верным другом Израиля" и поддерживает его право "на мирное и безопасное проживание со своими соседями".