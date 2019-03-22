Известный футболист помог пострадавшим от наводнения в Иране

Футболист петербургского клуба «Зенита», который уже успел повторить один из исторических рекордов команды по количеству голов, Сердар Азмун отправился в Иран, чтобы помочь своим землякам, пострадавшим от наводнения, сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации, в рамках гуманитарной миссии нападающий «Зенита» привез в провинцию Голестан питьевую воду, медикаменты и продукты. 

Напомним, за два дня в провинции Голестан на севере Ирана выпало около 60% годовой нормы осадков, в результате произошло масштабное наводнение. На борьбу с последствиями стихии брошена армия. Сотни людей лишились жилья, ущерб от наводнения составил сотни миллионов долларов. 18 человек погибли, десятки раненых.

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