Известный футболист помог пострадавшим от наводнения в Иране
Футболист петербургского клуба «Зенита», который уже успел повторить один из исторических рекордов команды по количеству голов, Сердар Азмун отправился в Иран, чтобы помочь своим землякам, пострадавшим от наводнения, сообщает пресс-служба клуба.
Кадр дня: Сердар Азмун во время отпуска помогает пострадавшим от наводнения в иранской провинции Голестан 👏👏👏#ПерерывНаСборные pic.twitter.com/mQqG2dT7DT— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 25 марта 2019 г.
Согласно информации, в рамках гуманитарной миссии нападающий «Зенита» привез в провинцию Голестан питьевую воду, медикаменты и продукты.
Напомним, за два дня в провинции Голестан на севере Ирана выпало около 60% годовой нормы осадков, в результате произошло масштабное наводнение. На борьбу с последствиями стихии брошена армия. Сотни людей лишились жилья, ущерб от наводнения составил сотни миллионов долларов. 18 человек погибли, десятки раненых.