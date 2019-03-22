Во время встречи Овечкин заявил, что клуб вновь попытается выиграть кубок. А Трамп в свою очередь рассказал, что очень гордится успехами «Вашингтон Кэпиталз» и пожелал им успехов.

«Вы провели невероятный сезон. Вас привел к победе особенный спортсмен и великолепный хоккеист, ваш капитан Алекс Овечкин, - заявил американский президент. - Иванка - его большой друг и фанат... Все только и говорил о победе «Вашингтона» в Кубке Стэнли... Алекс, поздравляю вас. Буду следить за вашей игрой через две недели. Уверен, что у вашей команды все будет хорошо», - передает слова Трампа российское издание «Спорт-Экспресс».

Команде провели экскурсию по резиденции президента США, после чего состоялась официальная встреча в Овальном кабинете. Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов во время беседы окружили Трампа, встав к нему ближе всех, по правую руку.

По политическим мотивам игроки «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.