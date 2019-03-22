США успешно испытали две противоракеты Видео
США провели испытание системы противоракетной обороны, осуществив запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне.
По словам журналиста Bloomberg, «испытания двух противоракет наземного базирования, проведенные Агентством по противоракетной обороне США, были успешными».
Запуск был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Испытания официально не анонсировали.