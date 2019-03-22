«У меня сгорело товара на 400 тысяч манатов и меня даже не подпускают к своему объекту. Даже не знаю, как быть дальше. Я потерял все», - сказал в беседе с haqqin.az один из торговцев.

Торговцев охватило отчаяние, многие из них потеряли все свои накопления.

Сотрудники полиции также оцепили торговый центр и не позволяют торговцам приблизиться к своим объектам.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, дороги, ведущие к месту происшествия, полностью перекрыты.

Для тушения пожара на территории в Низаминском районе Баку, где расположены торговые и другие объекты, задействован вертолет авиационного подразделения МЧС, сообщает сайт МЧС.

* * * 09:02

На «горячую линию» 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Низаминском районе Баку на территории, где расположены различные торговые объекты, начался пожар, сообщает сайт МЧС.

На основе поступившей информации на место происшествия прибыли подразделения Государственной противопожарной службы и спасатели Службы спасения особого риска.

Силы МЧС принимают незамедлительные меры по тушению пожара.

Позднее будет дана дополнительная информация.