Банда юного азербайджанца ограбила супермаркет в Петербурге
Магазин сети «Пятерочка» на Тележной улице в центре Петербурга подвергся «нашествию» подростков, сообщает haqqin.az со ссылкой на агентство новостей «Оперативное прикрытие».
Согласно информации, толпа молодых людей вломилась в супермаркет 25 марта в восьмом часу вечера. Похватав с прилавков товары, юные грабители разбежались. Но далеко им уйти не удалось. Сотрудниками полиции задержаны 10 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них оказались семиклассник, четыре ученика девятых классов, трое учащихся колледжей и двое подростков 16-ти и 18-ти лет, которые нигде не учатся и не работают. Самый старший – гражданин Азербайджана.
Сумма материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.