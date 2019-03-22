Диаспорские организации азербайджанцев в России переживают трудный период. Уже два года не существует структуры, которая взяла бы на себя роль объединяющего и направляющего центра. На днях представители азербайджанских общин регионов Российской Федерации обратились к академику Фазилю Курбанову с просьбой приложить усилия для создания новой организации, и возглавить ее. В обращении отмечается, что проживающие в России азербайджанцы именно в нем, человеке с безупречной репутацией и с активной жизненной позицией, обладающем незаурядными организаторскими способностями и всегда очень серьезно относящемуся к любому делу, они видят лидера своей диаспоры.

Haqqin.az попросил академика, доктора медицинских наук Фазиля Курбанова поделиться своими мыслями о том, как он представляет себе новую диаспорскую организацию азербайджанцев в России, что следует возродить из прежнего опыта такой деятельности и от чего решительно отказаться.

- В диаспорском сообществе азербайджанцев России сейчас все достаточно неопределенно. Можно ли что-то изменить?

- Надо признать, что нынешнее состояние диаспорского движения азербайджанцев России вызывает серьезную озабоченность. Между тем азербайджанцы в этой стране, особенно в Москве, занимают по численности отнюдь не нижние строки. Было время, когда азербайджанцы по праву могли гордиться своими организациями. Делалось много хорошего и полезного. Как же иначе, если азербайджанская диаспора представляет древний, богатый культурными ценностями народ с многотысячелетней историей.

Но, к сожалению, за последние годы динамика и энтузиазм движения спали. Безусловно, немалую роль в этом сыграли закрытие Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) и разногласия, возникшие в нашем другом диаспорском образовании - Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА АзерРос). Отсюда и отсутствие единства, несогласованность действий, что, конечно, отнюдь не способствует эффективной деятельности.

Казалось бы, у всех наших диаспорских сообществ одни и те же цели, но нередко они действуют не только не сообща, но и по разные стороны баррикад, что никак не соответствует ни нашей культуре, ни нашему историческому прошлому.

Связано это с целым рядом объективных и, к сожалению, субъективных причин. Случается, во главу угла деятельности ставятся личные интересы руководителей сообществ, которые под прикрытием диаспорской организации решают свои собственные, порой меркантильные проблемы.

Чтобы разобраться, как преодолеть эти негативные явления, стать той единой системой, которая могла бы быть достойной составляющей российского общества, мы решили посоветоваться с региональными организациями, их руководителями, у многих из которых солидный опыт диаспорской деятельности. Поговорили практически со всеми руководителями региональных сообществ, и лидеры азербайджанской диаспоры из почти 70 регионов РФ обратились ко мне с просьбой о создании механизма единения нашего движения в России, взять на себя руководство этим процессом.

В настоящее время нами создана дорожная карта по реализации этого плана. В каждом регионе, можно сказать, возрождается деятельность азербайджанских организаций. Название этим сообществам выбирается сообща, но многие организации предпочли сохранить прежнее наименование.

В дальнейшем планируется первый съезд/форум азербайджанских организаций России, где будут утверждены положение о координационном совете азербайджанских диаспорских организаций РФ, состав координационного совета, попечительский совет, куда войдут известные деятели науки, культуры и бизнеса России. Должен сказать, что уже многие знаковые личности дали согласие участвовать в этом процессе.

Предварительное название обновленного диаспорского движения - Лига азербайджанцев России.

- В последние годы азербайджанские диаспорские организации в России довольно часто обвиняют в недееспособности, отрыве от народа. Насколько это небезосновательно?

- Во-первых, любая критика должна быть адресной. Несправедливо всех подряд обвинять в бездействии и отрыве от основных масс. Сегодня в России функционирует очень много азербайджанских диаспорских организаций, и подавляющее большинство из них проводит огромную работу по пропаганде азербайджанской культуры, истории азербайджанского народа, наших традиций, обычаев. Каждая организация на своем региональном и местном уровне совместно с представителями других общин отмечают праздники, отдают дань памяти трагическим событиям в истории азербайджанского народа, оказывают помощь азербайджанцам. И никто этим не кичится, не сообщает о своих заслугах громогласно. Знаю людей, которые с риском для жизни преодолевали многочисленные препятствия, чтобы довести до российской общественности правду о нашей стране.

Или вот недавний пример. В Ставропольском крае произошла тяжелая автомобильная авария, в которой пострадали наши соотечественники. Рано утром руководитель азербайджанской общины края, позвонив, проинформировал меня об этом. Выработали план действий, связались с медицинскими центрами. Руководитель нашей подмосковной организации А.Рагимов оперативно оказал материальную помощь. Постоянно держали в курсе посольство Азербайджана. И никто из участников этой акции милосердия не рассказывал об этом в прессе, все просто выполняли свой человеческий долг.

И так работает большинство наших диаспорских организаций. Можно привести десятки, сотни примеров. Поэтому огульно охаивать всех без разбору – неправильно и несправедливо. Критика, еще раз подчеркиваю, должна быть адресной. Надо четко излагать ошибки и недочеты конкретной организации конкретного региона, ибо они значительно разнятся.

Давать оценку деятельности азербайджанской диаспоры, не имея при этом ни малейшего представления о роли, сущности ее организаций и выполняемых ими функций в жизни азербайджанцев России, мне кажется, недостойное занятие, тем более что это не лучшим образом сказывается на имидже нашего народа.

К сожалению, об этом почему-то не думают те, кто пытается публично выставить недостатки нашей работы. Не могу не сказать о медвежьей услуге, которую порой оказывают некоторые журналисты и СМИ сенсации ради расписывающие проступки некоторых деятелей и просчеты тех или иных организаций, дискредитирующие всю диаспору. Вообще, по меньшей мере несерьезно, когда человек, далекий от диаспорского движения, не имеющий никакого представления о том, как руководить людьми, силится анализировать диаспорскую работу азербайджанских организаций России. Тем более претендовать на лидерство! Недостойно это и стыдно… Речь, конечно, о журналисте Фуаде Аббасове. До поры до времени можно обманывать людей всякого рода лозунгами и призывами, но не долго.

- Это так, но вы сами отметили, что работу диаспорских структур сейчас плодотворной не назовешь. Как будут решаться существующие проблемы?

- Общественная работа – сложная и многогранная деятельность, охватывающая все сферы жизни общества и сопряженная с определенными трудностями. И мы знаем, что есть над чем работать, чтобы соответствовать современным реалиям. Среди азербайджанцев России много профессионалов из самых разных сфер, которые практически всю свою жизнь посвятили диаспорской работе. Накоплен определенный опыт. Думаю, что экспертная группа из этих истинных патриотов и энтузиастов своего дела сможет найти верную модель и ответить на вечные, но от того не менее актуальные вопросы - «с чего начать» и «что делать».

Без структурного и духовного единства всех азербайджанских организаций, решением проблем только локального уровня диаспорское движение не станет силой, отвечающей стремлениям и чаяниям наших соотечественников. Без сплоченности наших соотечественников всех социальных слоев выработать единое направление, принцип деятельности трудно. Все эти вопросы должны быть все сочленены воедино. Уже намечены определенные пути, которые позволят выйти из кризисного состояния. И думаю, что в ближайшее время наши усилия дадут результаты.

- Давайте поговорим о другой организации - ФНКА. Неделю назад в Москве состоялся круглый стол «Национализм и экстремизм как угроза государственной и национальной безопасности Российской Федерации», инициированный департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства российской столицы. Председательствовал на мероприятии Агададаш Керимов, руководитель региональной московской организации ФНКА. Ваше отношение к этому?

-У знали об этой встрече, и наши представители обратились к ее организаторам с просьбой участвовать в ней. Однако нам было отказано. Как стало известно, большая часть выступлений на этом мероприятии была посвящена оценке деятельности журналиста Ф.Аббасова. Странно, неужели стоило ради него одного собирать какой-то форум?! Почему тогда не пригласили представителей региональных организаций ФНКА, чтобы и их послушать? Почему надо было проводить это обсуждение не в своем сообществе, а с привлечением государственных структур? Более того, приглашения удостоились сомнительные личности, позволявшие себе выпады в адрес руководителей азербайджанского государства, официальных представителей Азербайджана в РФ.

Кто вообще позволил оскорблять там всю азербайджанскую диаспору, называя ее будущей «Пятой колонной» в России? Между прочим, за почти 200-летнее пребывание азербайджанцев с российскими народами в одном географическо-историческом пространстве ни разу не было замечено каких-либо посягательств на государственные, конституционные устои.

Кто и почему предоставил возможность клеветать на азербайджанское государство, его многовекторную внешнюю политику, которая осуществляется с учетом интересов всех стран-партнеров да еще и в присутствии высоких московских чиновников и представителей силовых ведомств? И это при нарастающем сближении России и Азербайджана практически по всем вопросам?!

Почему те, кто, говорили о внешней политике Азербайджана, не вспомнили слова небезызвестного Семена Багдасарова, который четко определил нынешние армянские власти, как просоросовские и проамериканские?! Отчего никто из участников этого круглого стола не осудил героизацию гитлеровского холуя Нжде, которому даже памятник воздвигли в Ереване, и то, что призыв этого фашиста «Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком» размещен на армянском российском сайте «Еркрамас»?! Это ли не национализм, не экстремизм в самой изощренной форме!

И о флаге. Флаг флагу рознь! Флаг признанного государства и флаг непризнанного государства – принципиально разные вещи. Разве не были мы горды, когда азербайджанский флаг развевался над колонной азербайджанских военных, марширующих по Красной площади на параде в День Победы? Разве не с гордостью мы наблюдали, как идут азербайджанцы с флагами нашего государства в общей колонне марша памяти «Никто не забыт, ничто не забыт»? Что сказать, этот так называемый круглый стол ничего кроме горечи и возмущения не оставил… Организованный вроде бы с целью осуждения национализма и экстремизма, он выполнил свою задачу с точностью до наоборот.

Я глубоко убежден, что руководство ФНКА АзерРос должно сделать соответствующие выводы и разобраться с истинными организаторами этой антиазербайджанской провокации.

Пользуясь возможностью, хочу заявить, что я был и остаюсь сторонником единения на координационной основе всех диаспорских организаций для реализации целей и задач, которые выдвигает время. Еще два года назад мы предлагали это руководству ФНКА АзерРосс, но, к сожалению, не были услышаны. Надеюсь, что сегодня на наш призыв все же обратят внимание. Только таким путем мы сообща сможем избежать ошибок и повысить эффективность нашей работы. И самое главное - стать достойными нашей истории и духовной культуры.

Несмотря ни на что, уверен, что мы преодолеем искусственно созданный кризис. Рано или поздно мудрость нашего народа возобладает и мы исправим ошибки. Одолеем и тех, кто пытается на ими же создаваемых сложностях организовать хаос, неразбериху. Это провокация не пройдет!

Россия для нас такая же родная страна, как и Азербайджан. Мы всегда за встречи и работу на различных площадках представителей всех национальностей. Мы всегда выступали и осуждали любые действия, направленные на разжигание межэтнических и межрелигиозных конфликтов на территорию Российской Федерации. Все вопросы надо решать только в рамках правого поля.

Утверждали и утверждаем, что только единство народов России, вне зависимости от национальной, религиозной, расовой принадлежности, – залог благополучия каждой семьи, каждого человека и всей страны в целом. И не позволим никаким деструктивным силам как внутри страны, так и за ее пределами нарушить мощь и процветание современной России.