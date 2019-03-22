Согласно информации, климатолог по образованию, Таранд не раз бывал в Антарктике с научными целями. В 1960-е он работал метеорологом на советской полярной станции "Молодежная". Теперь 79-летний экс-премьер Эстонии прилетает в Антарктику как глава туристических групп.

По словам Таранда, добраться до Антарктики не очень сложно: "Из Таллина во Франкфурт, далее перелет до Буэнос-Айреса, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма".

"За год Антарктику посещают около 40 тысяч туристов", - сказал Таранд, добавив, что в его группы обычно входят по 15 туристов.

Напомним, телекомпания Rustavi-2 накануне писала, что экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили занялся туризмом - заплатив 80 долларов за сутки, туристы могут переночевать в доме, который построил сам бывший глава государства. Экс-президент сам принесет на обед гостям овощи, которые сажал собственными руками.