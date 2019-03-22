Кремль осудил признание Голан территорией Израиля

Решение Вашингтона о признании суверенитета Израиля над Голанами - очередной шаг США в сторону нарушения международного права, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подписанной Трампом прокламации по Голанским высотам.

"Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии. Это ни у кого не вызывает сомнения", - сказал Песков.

"Мы весьма сожалеем в этой связи", - добавил пресс-секретарь главы российского государства.