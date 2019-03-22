Нетаньяху пригрозил ввести войска в Газу

По его словам, ответный удар ЦАХАЛ в Газе, в ответ на ракету, взорвавшуюся в мошаве в округе Ха-Шарон, был "очень и очень мощным".

Покидая Вашингтон, премьер-министр также сказал, что "террористы должны знать, что в случае необходимости мы войдем на территорию Газы и предпримем там все необходимые меры для обеспечения безопасности".

Нетаньяху заявил, что как только его самолет приземлится в Израиле, он начнет серию консультаций с представителями армии и сил безопасности.

"Мы начнем наводить порядок", - сказал Нетаньяху.