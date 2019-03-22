На мусорной свалке нашли цилиндр, шкатулку и сигару Уинстона Черчилля

В Британии на одной из местных свалок мусорщик Дэвид Роуз нашел уникальные артефакты, принадлежавшие премьер-министру Уинстону Черчиллю, сообщает Sky News.

Согласно информации, стоимость их превышает 13 тысяч долларов.

Среди принадлежавших Черчиллю вещей, продемонстрированных Роузом авторам программы Antiques Roadshow, в которой эксперты оценивают стоимость показанного им антиквариата, оказались шкатулка, сигара и цилиндр.

Кроме того, Роуз показал около 200 писем личного повара чиновника, которые та писала сыну, где подробно описывается распорядок дня Черчилля.

Историки уже подтвердили подлинность артефактов.

На какой именно свалке британец нашел столь ценные вещи, он сказать отказался, отметив лишь, что трудится на этой помойке уже 15 лет.