Синоптики о погоде на завтра
В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-6, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-70%.
В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах прогнозируются дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.