Наводнения не отступают из Ирана: дожди продолжатся
В результате наводнения в городе Шираз на юге Ирана погибли по меньшей мере 19 человек, 119 пострадали, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям страны Пирхосейна Куливанда.
Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще десятки пропали без вести.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и призвал местные власти принять необходимые меры для оценки повреждений инфраструктуры, фермерских хозяйств и личного имущества в регионе.