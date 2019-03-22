Гражданина Азербайджана судят за убийство валютчика в Смоленске

В Смоленск экстрадирован один из двух обвиняемых по делу об убийстве в этом городе в 2017 году валютчика. Как сообщает СУ СК РФ по Смоленской области, гражданину Азербайджана уже предъявили обвинение и сейчас он по решению суда заключен под стражу, сообщают российские СМИ.

Напомним, речь идет об убийстве в результате разбойного нападения. Двое налетчиков утром 24 октября 2017 года с ножом напали на человека, занимавшегося обменом валюты возле дома № 8а по улице Кашена. Добычей грабителей стали около 400 тыс. рублей. Тогда им удалось скрыться, а пострадавший скончался в больнице.

Второй соучастник преступления все еще в международном розыске.