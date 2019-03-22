В столице Ингушетии Магасе проходит крупный митинг протеста. На площади у здания телерадиокомпании «Ингушетия» собрались 20 тысяч человек, сообщает «Росбалт» со ссылкой на председателя отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова.

Уведомление на проведение митинга было подано от общественной организации «Опора Ингушетии». Фактическим организатором выступил Ингушский комитет национального единства, представляющий широкую коалицию общественно-политических движений республики.

«Организаторами заявлены требования: отмена соглашений от 26 сентября, отставка Юнус-Бека Евкурова и исполнение закона о реабилитации репрессированных народов в полном объеме. В начале митинга был озвучен вопрос о доверии главе республики, и люди единогласно проголосовали за недоверие. Сейчас добавились еще требования: возвращение прямых выборов главы республики и введение смешанной системы выборов Народного собрания и муниципальных представительных органов», — рассказал Руслан Муцольгов.

По словам политика, митингующие намерены продолжать акцию до победы.

Массовые акции протеста в Ингушетии начались после того, как главы Ингушетии и Чечни - Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров - подписали соглашение об изменении границ регионов.