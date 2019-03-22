Экс-президент Грузии в интервью haqqin.az обошел вопрос о дороге жизни Армении

«Мы не только соседи, но и братские страны. Веками азербайджанский и грузинский народы жили и работали вместе, и так будет всегда», - уверен бывший глава Грузии.

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил haqqin.az , что Азербайджан и Грузия обречены быть вместе и совместно отвечать всем вызовам современного мира.

У Грузии и Азербайджана европейское будущее, и отношения между ними будут только углубляться, считает он.

Что же касается утверждения некоторых грузинских и армянских СМИ об открытии в ближайшем будущем абхазской железной дороги, посредством которой может быть восстановлено прямое железнодорожное сообщение между Арменией и Россией, то Маргвелашвили выразился достаточно обтекаемо.

«Как таковой абхазской железной дороги не существует, есть дорога, которая принадлежит Грузии. Мы, конечно, будем развивать все наши коммуникационные возможности, но с учетом интересов наших партнеров», - сказал он.