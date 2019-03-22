Роухани: Трамп нарушил все нормы международного права

"Никто и помыслить не мог, что в Америке к власти придет господин, который, вопреки международным положениям, в одностороннем порядке передаст экспроприатору территорию, принадлежащую другой стране", - отметил иранский президент;

Накануне в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.