Трамп назвал ведущие СМИ «врагами народа»

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике ведущие СМИ, когда комментировал тему сговора между его предвыборным штабом и Россией, пишет Интерфакс.

«В течение двух лет эти СМИ проталкивали вранье о сговоре с Россией, хотя всегда знали, что сговора не было. Они настоящие враги народа и настоящая оппозиционная партия», — написал американский лидер в Твиттер.

«Ведущие СМИ, будучи коррумпированными и недостоверными, под шквалом критики и презрения по всему миру», — добавил он, не уточнив при этом, какие именно СМИ имел в виду.