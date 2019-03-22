Нетаньяху предложил Трампу и Путину мирный план по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам США и России - Дональду Трампу и Владимиру Путину - план прекращения кризиса в Сирии. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на израильские официальные лица.

Издание не сообщает подробностей, но приводит слова высокопоставленного источника, который сказал, что ранее российский президент проявил интерес к предложению о том, как обеспечить уход Ирана из Сирии.

Отметим, что накануне Нетаньяху провел в Вашингтоне переговоры с Трампом.

В конце февраля он встречался в Москве с президентом РФ, по итогам переговоров с которым сообщил, что достиг договоренности о взаимодействии с Россией в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.