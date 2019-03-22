Facebook удалил тысячи российских и иранских аккаунтов

Facebook и Instagram заблокировали более 2,6 тыс. страниц, созданных пользователями из Ирана, России, Македонии и Косово, пишет РБК со ссылкой на сообщение сайта компании.

Facebook указывает, что владельцы этих страниц демонстрировали «скоординированное нетипичное поведение». «Мы не нашли никаких связей между действиями этих пользователей, но они использовали одинаковую тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кем они были и чем занимались», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что решение было принято на основании поведения пользователей, а не в связи с контентом, который они публиковали.

Facebook и ранее удалял страницы пользователей из разных стран, объясняя свои действия политикой соцсети. В феврале Facebook удалил 262 страницы, 356 учетных записей и три группы, связанных с Ираном.