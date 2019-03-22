Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на днях провел секретную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает газета "168 жам" (168 часов).

По сведениям источников издания, встреча состоялась 21-22 марта, однако в армянском МИД в ответ на запрос заявили, что 21 числа Мнацаканян находился в Ереване, а 22-го - отсутствовал в стране, однако информация об этом не подлежала публикации.

Газета полагает, что беседа Мнацаканяна и Лаврова в Москве была посвящена подготовке очередной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоится в Вене 29 марта в рамках карабахского урегулирования.

В то же время Зограб Мнацаканян опроверг информацию журналистов о своем тайном визите в Москву 21—22 марта.

В интервью Sputnik Армения чиновник подтвердил, что 22 марта его не было в Ереване, но отметил, что это вполне вписывается в его обязанности как главы МИД и что «никакой конфиденциальности» в его действиях не было.

«Я выполняю свою работу, остальные конспиративные рассуждения являются напрасной тратой времени как для их авторов, так и для меня», — сказал Мнацаканян.

По его мнению, «предполагать, что члены правительства могут совершать какие-то ошибочные действия, просто абсурдно».