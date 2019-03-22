В Армении сообщили о тайном визите Мнацаканяна в Москву Перед встречей Алиева и Пашиняна
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на днях провел секретную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает газета "168 жам" (168 часов).
По сведениям источников издания, встреча состоялась 21-22 марта, однако в армянском МИД в ответ на запрос заявили, что 21 числа Мнацаканян находился в Ереване, а 22-го - отсутствовал в стране, однако информация об этом не подлежала публикации.
Газета полагает, что беседа Мнацаканяна и Лаврова в Москве была посвящена подготовке очередной встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоится в Вене 29 марта в рамках карабахского урегулирования.
В то же время Зограб Мнацаканян опроверг информацию журналистов о своем тайном визите в Москву 21—22 марта.
В интервью Sputnik Армения чиновник подтвердил, что 22 марта его не было в Ереване, но отметил, что это вполне вписывается в его обязанности как главы МИД и что «никакой конфиденциальности» в его действиях не было.
«Я выполняю свою работу, остальные конспиративные рассуждения являются напрасной тратой времени как для их авторов, так и для меня», — сказал Мнацаканян.
По его мнению, «предполагать, что члены правительства могут совершать какие-то ошибочные действия, просто абсурдно».