Воры чуть не оставили Кремль без связи

В Москве из коллектора возле Кремля неизвестные похитили фрагмент правительственной кабельной связи, сообщает «Московский комсомолец».

Информацию о краже РБК подтвердили источник в столичном ГУ МВД и собеседник в территориальном отделе полиции.

Сначала в полицию поступило сообщение о том, что на площади Васильевский Спуск срезали кабель. Спустя несколько часов 34-летний москвич подал в полицию заявление о краже фрагмента правительственной кабельной линии.

Сумма ущерба пока не установлена. Как уточнили источники РБК, в месте кражи нет видеонаблюдения.