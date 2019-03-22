В Грузию по Баку - Тбилиси - Карс прибыл первый пассажирский поезд
Из Турции в Грузию прибыл пассажирский поезд швейцарской компании Stadler Rail Group, который будет курсировать по магистрали Баку - Тбилиси - Карс, передает Общественный вещатель.
Состав должен проехать грузинский участок железной дороги в тестовом режиме.
В районе Ахалкалаки стыкуются 1520-миллиметровые железнодорожные пути советского образца с европейскими 1435-миллиметровыми рельсами. Поезд фирмы Stadler сможет беспрепятственно пройти оба участка.
Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Ожидается, что пиковая пропускная способность железнодорожного коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.
В случае выполнения проектов скоростного сообщения проект Баку - Тбилиси - Ахалкалаки - Карс станет частью железнодорожного скоростного коридора Европа - Кавказ - Азия.