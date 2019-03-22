В Узбекистане пообещали увеличить зарплату учителей до $1000

Зарплаты учителей в Узбекистане обязательно вырастут до $1000, пообещал министр народного образования страны Шерзод Шерматов, передает «Фергана».

Как отметил министр, по решению президента Шавката Мирзиеева в стране уделяется внимание повышению статуса учителя и глава государства неоднократно говорил о необходимости повысить зарплату преподавателей до эквивалента $1000.

«Мы не остановимся, пока зарплата учителей не достигнет $1000», — процитировал президента министр, заверив, что «мы обязательно поднимемся до этого уровня».

К какому сроку получится достичь таких показателей, узбекский министр не уточнил.