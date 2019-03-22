США наложили санкции на спонсоров КСИР
США внесли в список санкций по Ирану девять физлиц и шестнадцать юрлиц, по двум из которых уточнены названия (дочерние структуры ранее названных компаний), пишет РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте американского минфина.
В список санкций, в частности, попали компании Asan Bank Brokerage, Currency Exchange, Colden Commodities LLC и другие.
"Сегодня отдел по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США принял меры против 25 человек и организаций со штаб-квартирами в Иране, ОАЭ и Турции, которые перевели более чем миллиард долларов и евро Корпусу стражей исламской революции (КСИР), министерству обороны Ирана", - говорится в документе ведомства.